Оппозиция Молдавии объявила набор «крепких мужчин» в преддверии выборов

Лидер молдавской оппозиционной «Платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе призвал «всех крепких мужчин» отправиться вместе с ним к избирательным участкам, открытым для жителей Приднестровья, чтобы препятствовать возможным нарушениям на президентских выборах Молдавии.

«Мы составляем списки всех крепких мужчин этой страны, которые чувствуют, что могут и готовы отправиться с нами к 42 избирательным участкам, чтобы препятствовать организованной доставке людей на автобусах с левого берега Днестра, что запрещено в избирательном кодексе», – написал Нэстасе на своей странице в Facebook. Он также утверждает, что таким способом власти Тирасполя готовятся поддержать на выборах действующего президента Молдавии Игоря Додона.

Выборы в Молдавии запланированы на 1 ноября, зарегистрировано восемь кандидатов, включая действующего лидера Игоря Додона.

Напомним, баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон высказался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса. Кроме того, Додон заявлял, что на Молдавию давят из-за рубежа, чтобы в ноябре на выборах президента победила бывший премьер Майя Санду.

В свою очередь глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США готовят для Молдавии «революционный» сценарий. МИД России заявлял о вмешательстве Германии во внутренние дела Молдавии.