Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
Юрист объяснила порядок действий, когда детей отсадили от родителей в самолете
В случае если ребенка разместили отдельно от родителей, необходимо обращаться с жалобой после рейса, приложив посадочные талоны и подтверждающие фото.
Если авиакомпания при регистрации рассадила ребенка отдельно от родителей, следует обратиться к бортпроводникам, рассказала РИА «Новости» член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина.
«Если родителей посадили отдельно от ребенка, то следует обратиться к бортпроводникам. Экипаж обязан обеспечить безопасность ребенка, а также изменить такую рассадку и пересадить других пассажиров», – сказала она.
Юрист добавила, что в случае отказа содействии со стороны экипажа, следует по прилете подать претензию в авиакомпанию и обратиться в Роспотребнадзор или Росавиацию. Жалобу нужно оформлять на нарушение правил перевозки, приобщить посадочные талоны и фотофиксацию нарушения (по возможности).
Регулируют требования к перевозке пассажиров Воздушный кодекс и приказ Минтранса России №82 от 28 июня 2007 года «Об утверждении Федеральных авиационных правил».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Росавиация отказалась штрафовать пассажиров за преждевременный подъем с мест. При этом авиакомпанию S7 оштрафовали на 40 тыс. рублей за повторный овербукинг.