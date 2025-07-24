S7 оштрафовали на 40 тыс. рублей за повторный овербукинг

Tекст: Дмитрий Зубарев

Авиакомпания S7 Airlines была оштрафована на 40 тыс. рублей за повторный овербукинг, передает ТАСС. В мае 2025 года перевозчик отказал двум пассажирам в регистрации на рейс из-за превышения числа зарегистрированных над количеством мест в самолете.

Согласно информации пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, компания привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ. Нарушение связано с оказанием услуг, не соответствующих установленным нормативно-правовым актам, повторно.

В ведомстве уточнили, что штраф на сумму 40 тыс. рублей был назначен именно за отказ двум пассажирам из-за превышения числа мест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму внесли проект закона о полном запрете овербукинга авиабилетов. В России ранее предлагали легализовать овербукинг с обязательной компенсацией пассажирам. Минтранс предлагал штрафовать авиакомпании за овербукинг.