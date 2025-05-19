Росавиация отказалась штрафовать пассажиров за преждевременный подъем с мест

Росавиация: вводить штрафы, подобно турецким авиакомпаниям, не будем

Tекст: Ирма Каплан

Росавиация не планирует применять штрафные санкции к авиапассажирам, которые встают с мест до полной остановки двигателя самолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Ядрова.

В циркуляре Генерального управления гражданской авиации Турции сказано, что встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний грозит административный штраф.

Ядров отметил, что Росавиация намерена обсудить турецкую инициативу с местными авиавластями и авиакомпаниями. Ядров подчеркнул, что введение подобных мер в России не рассматривается.

«Точно нет. Мы хотим еще с турецкими авиавластями и авиакомпаниями эту историю обсудить, потому что для нас очень важно, как это будет отражаться на гражданах России, которые выполняют полеты турецкими авиакомпаниями, в том числе Turkish Airlines», – отметил он.

Согласно российскому законодательству, штрафные санкции в авиации применяются только на основании кодекса об административных правонарушениях.

Ядров добавил, что Росавиация не одобряет практику введения санкций авиакомпаниями вне рамок действующего законодательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Росавиации рассказал о переговорах с авиационными ведомствами ряда стран по вопросу восстановления международных перелетов.