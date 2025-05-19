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Глава Росавиации заявил о готовности стран возобновить авиасообщение с Россией
Ядров: Росавиация ведет переговоры о возобновлении полетов в другие страны
Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал о переговорах с авиационными ведомствами ряда стран по вопросу восстановления международных перелетов.
Росавиация обсуждает с авиационными властями ряда стран возможность возобновления авиасообщения, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
«Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», – передает его слова ТАСС.
По словам Ядрова, есть страны, куда готовы летать российские авиакомпании, однако нужны гарантии, что воздушные суда получат необходимое обслуживание и на них не будут распространяться ограничения, появившиеся из-за санкций.
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после более чем 30-летнего перерыва возобновляется регулярное воздушное сообщение с Абхазией.