Авиаперелеты в Абхазию возобновились после 30-летнего перерыва

Минтранс: Продажи авиабилетов на рейсы в Сухум открыты после 30-летнего перерыва

Tекст: Елизавета Шишкова

Продажи авиабилетов на рейсы в Абхазию открыты, сообщает Telegram-канал Минтранса. После долгих лет ожидания, российские авиаперевозчики совместно с Минтрансом и Росавиацией восстановили воздушное сообщение с Сухумом.

3 мая состоится первый рейс авиакомпании «ЮВТ АЭРО» по маршруту Внуково–Сухум. 6 мая начнутся полеты компании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум. Это знаменует собой возобновление регулярного прямого воздушного сообщения после более чем 30-летнего перерыва.

Работа по увеличению числа рейсов продолжается. Планируется привлечение других авиаперевозчиков для расширения полетной программы и предоставления пассажирам более широких возможностей для путешествий в Абхазию.

Ранее министерство иностранных дел России отменило свою рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Абхазию, а президент России Владимир Путин пригласил президента Абхазии Бадру Гунбу посетить торжественные мероприятия в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.