МВД предупредило о новой схеме мошенников на трансляциях футбола

Tекст: Ирма Каплан

По данным ведомства, мошенники связываются в мессенджерах с состоящими в группах футбольных болельщиков людьми и представляются менеджерами видеоплатформ, передает ТАСС со ссылкой на документы ведомства.

Обещая предоставить доступ к трансляциям будущих матчей, аферисты просят предоплату. Когда жертва мошенничества переводит указанную сумму, аферист исчезает, связаться с ним невозможно.

Помимо предупреждения избегать предоплат на счета физических лиц, в МВД призывают при покупке цифровых услуг проверять репутацию транслирующих матчи площадок.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Telegram появилась новая схема, когда мошенники используют подарки для размещения рекламы запрещенных товаров или противоправной информации на публичных каналах.

Кроме того, участились случаи массовой рассылки мошеннических писем, в которых пользователям сообщают о подозрительном входе на портал «Госуслуги» из других городов.

