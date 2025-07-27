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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    9 комментариев
    27 июля 2025, 06:05 • Новости дня

    МВД предупредило о новой схеме мошенников на трансляциях футбола

    Tекст: Ирма Каплан

    В последнее время участились случаи обмана болельщиков при покупке доступа к трансляциям футбольных матчей, когда деньги исчезают после предоплаты, следует из материалов МВД России.

    По данным ведомства, мошенники связываются в мессенджерах с состоящими в группах футбольных болельщиков людьми и представляются менеджерами видеоплатформ, передает ТАСС со ссылкой на документы ведомства.

    Обещая предоставить доступ к трансляциям будущих матчей, аферисты просят предоплату. Когда жертва мошенничества переводит указанную сумму, аферист исчезает, связаться с ним невозможно.

    Помимо предупреждения избегать предоплат на счета физических лиц, в МВД призывают при покупке цифровых услуг проверять репутацию транслирующих матчи площадок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Telegram появилась новая схема, когда мошенники используют подарки для размещения рекламы запрещенных товаров или противоправной информации на публичных каналах.

    Кроме того, участились случаи массовой рассылки мошеннических писем, в которых пользователям сообщают о подозрительном входе на портал «Госуслуги» из других городов.

    26 июля 2025, 23:39 • Новости дня
    Пловец из Москвы погиб во время заплыва на Волге

    Tекст: Ирма Каплан

    Организаторы заплыва X-WATERS Volga сообщили в Telegram-канале о гибели Дмитрия Ионова, который участвовал в семи подобных стартах, начиная с 2023 года, а в субботу на Волге плыл дистанцию три километра.

    «Друзья, с огромной горечью сообщаем, что 26 июля во время проведения заплыва X-WATERS Volga произошла трагедия - одному из пловцов, Дмитрию Ионову из Москвы стало плохо», – сказано в сообщении организаторов.

    Они сообщили, что на завершающем этапе заплыва Дмитрий, по-видимому, почувствовал себя плохо и подал знак спасателям, подняв руку. Его эвакуировали на лодку, а в момент выхода из воды он потерял сознание.

    На берегу врачи бригады неотложной помощи начали реанимационные действия и доставила пловца в областную клиническую больницу. Спасти Дмитрия не удалось.

    «Диагноз в соответствии с принципом врачебной тайны будет сообщён напрямую родственникам», – добавили организаторы.

    Как писала в начале июля газета ВЗГЛЯД, во время заплыва на соревнованиях «Лига триатлона & Ironstar» в Москве умер триатлонист Владимир Порфиров.

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    26 июля 2025, 18:49 • Новости дня
    Хирург из Калмыкии погиб при ударе украинского дрона под Ростовом

    Хирург из Калмыкии погиб при ударе украинского БПЛА в Ростовской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Известный хирург из Калмыкии и его брат погибли в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в Ростовской области.

    О гибели хирурга Мирослава Насанкаева и его двоюродного брата в результате атаки вражеского дрона сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков в своем Telegram-канале. Трагедия произошла в Зимовниковском районе Ростовской области у трассы Зимовники – Ремонтное – Элиста, где дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль.

    «С глубокой скорбью сообщаю, что в результате атаки украинского БПЛА в Зимовниковском районе Ростовской области погибли двое наших земляков... Один из погибших – Мирослав Владимирович Насанкаев, челюстно-лицевой хирург, в последние годы работающий в Москве... Вместе с ним погиб его двоюродный брат», – написал Хасиков.

    Власти Калмыкии пообещали оказать поддержку родственникам погибших.

    Ранее о гибели двух человек при атаке дрона, не уточняя их личности, сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    27 июля 2025, 02:01 • Новости дня
    Пленный ВСУ поблагодарил российских военных за спасение из «леса двухсотых»

    Tекст: Ирма Каплан

    Около одного из населенных пунктов Харьковской области военнослужащие группировки войск «Запад» взяли в плен старшего офицера – начальника разведки 6-го пограничного отряда Украины майора Максима Трофимука, который рассказал, как его с сослуживцами отправили на смерть.

    По словам военнопленного, он и трое солдат должны были занять позицию в лесополосе, так как там все  равно никого нет, приводит его рассказ Telegram-канал Минобороны России.

    «Я пошел туда, увидел, что держать оборону на этом участке фронта сейчас нет никакой возможности. Туда очень сложно дойти, а выйти из этой посадки почти нереально. Каждый заход или выход в эту посадку – это потери для нас. Чем больше мы будем там стоять, тем больше мы потеряем наших бойцов», – рассказал Трофимук.

    Он добавил, что на этом участке фронта очень много раненых и убитых. Точных цифр он не может назвать.

    «Могу сказать, что забрать оттуда мы можем только «трехсотых», в лучшем случае, практически все «двухсотые» остаются в том лесу», – уточнил военнопленный.

    Трофимук признался, что возможность попасть в плен стала своего рода спасением, так как российские военные не только вывели из «леса двухсотых», но и оказали помощь.

    «Они мне оказали первую медицинскую помощь, перемотали меня, дали водички попить. Потом на второй день нас перевели к другим ребятам. Они тоже мне оказали медицинскую помощь, еще раз меня перемотали. И потом, так как я уже не мог идти, меня где-то 7-8 км ваши ребята несли на носилках на точку эвакуации. Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь, и за их отношение ко мне», –  приводит ТАСС слова пленного офицера ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, число солдат ВСУ, сдавшихся в плен в серой зоне спецоперации, растет на фоне увеличения случаев принудительной мобилизации в ТЦК.

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    26 июля 2025, 15:59 • Новости дня
    Женщина и трое детей пострадали из-за падения БПЛА в Ингушетии

    Женщина и трое детей пострадали из-за падения дрона в Ингушетии

    Tекст: Евгения Караваева

    В селе Нижние Ачалуки на территории Ингушетии беспилотник рухнул на частный дом, в результате чего травмы получили женщина и трое детей.

    Пострадавших доставили в Малгобекскую центральную районную больницу, сообщает Минздрав Ингушетии в Telegram.

    В министерстве отметили: «Состояние доставленных оценивается как стабильное и удовлетворительное».

    После обследования всех пострадавших отпустили домой, им назначено амбулаторное лечение по месту жительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, жертвами атаки БПЛА на Ростовскую область стали два человека.

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    26 июля 2025, 20:35 • Новости дня
    Фидан выразил надежду на саммит России, США и Украины в Стамбуле

    Глава МИД Турции выразил надежду на саммит России, США и Украины в Стамбуле

    Tекст: Евгения Караваева

    Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан высказал надежду на проведение встречи лидеров России, США и Украины в Стамбуле, отметив заинтересованность всех сторон.

    Фидан отметил, что вопрос возможной встречи лидеров обсуждался на переговорах, передает ТАСС. Глава турецкого МИД подчеркнул, что Россия и Украина настроены на диалог, а президент Турции Тайип Эрдоган убежден в необходимости проведения саммита и стремится ускорить этот процесс. Однако министр добавил, что для организации такой встречи необходимо добиться прогресса на уровне делегаций.

    Как ранее сообщил Эрдоган, в ближайшее время он планирует провести телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для обсуждения возможности встречи в Стамбуле, посвященной ситуации на Украине.

    Третий раунд прямых российско-украинских переговоров по урегулированию украинского конфликта прошел 23 июля во дворце Чираган. До встречи в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельный разговор, после чего переговоры продолжились в расширенном составе и заняли около 40 минут.

    Стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами. Россия предложила создать три рабочие группы для проработки политических, военных и гуманитарных вопросов, а также передать Украине еще 3 тыс. тел погибших военнослужащих и вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта. Решение о проведении четвертого раунда переговоров будет принято после исполнения новых договоренностей.

    Эрдоган решил предложить Путину и Трампу встретиться в Стамбуле. Днем ранее Песков ответил поговоркой на призыв Киева о встрече лидеров России и Украины.

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    26 июля 2025, 20:50 • Новости дня
    Бывший боец UFC Баррозу в Мелитополе попросил гражданство России

    Бывший боец UFC Баррозу заявил о желании получить российское гражданство

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший боец UFC Франсимар Баррозу сделал заявление о намерении получить российское гражданство во время мастер-класса в Мелитополе.

    На мастер-классе в Мелитополе бразилец Франсимар Баррозу публично обратился с просьбой предоставить ему российское гражданство, назвав это своей мечтой, передает ТАСС.

    Он обратился к президенту России с просьбой помочь ему в этом вопросе. «Господин президент, помогите мне. Я дрался в UFC и сейчас заканчиваю карьеру, основной фокус будет на моей семье, на Габриэле, на залах», – сказал Баррозу.

    С 2021 года спортсмен проживает в Москве, он женат на россиянке Анастасии Мотяшевой. Супруги вместе воспитывают сына Габриэля. Баррозу завершает карьеру и планирует сосредоточиться на семье и развитии спортивных залов.

    Бойцу 45 лет, он провел 35 боев в смешанных единоборствах, одержав 26 побед, потерпев 7 поражений, имея одну ничью и один несостоявшийся бой. В UFC он выступал с 2013 по 2018 год, последний бой провел в июне 2024 года.

    Ранее экс-дипломат с Украины, ранее уличенный Венгрией в шпионаже, попросился жить в России.

    Канадская журналистка Ева Бартлет обратилась к Владимиру Путину с просьбой о российском гражданстве из-за преследований служб безопасности Канады.

    Семейная пара и журналист из Италии направили просьбу о предоставлении гражданства России через программу «Итоги года с Владимиром Путиным».

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    26 июля 2025, 15:54 • Новости дня
    FPV-дроны российских войск уничтожили технику и позиции ВСУ на Украине

    Российские БПЛА уничтожили технику и позиции ВСУ на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские подразделения применили FPV-дроны для нанесения ударов по военной технике и позициям противника в Днепропетровской и Запорожской областях.

    Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» нанесли удары по автомобильной технике противника в районе села Сичневое Днепропетровской области, передает Минобороны России в Telegram.

    Расчеты FPV-дронов группировки «Юг» уничтожили гаубицу Д-30 ВСУ, боевую машину «Козак», а также инфраструктуру и пусковые установки противника.

    Специалисты Центра «Рубикон» уничтожили технику, сооружения, элементы систем связи и огневые позиции ВСУ. Военные Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения поразили склады с боеприпасами, блиндажи, огневые точки и личный состав ВСУ в Запорожской области.

    https://t.me/mod_russia/55012

    Как писала газета Взгляд в субботу, российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. А силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Ингушетией и Курской областью.

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    26 июля 2025, 23:26 • Новости дня
    Женщина получила осколочное ранение при атаке БПЛА в Ростовской области

    Женщина получила осколочное ранение при атаке БПЛА в Ростовской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Силы и средства ПВО отражают воздушную атаку ВСУ, однако из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина в Каменском районе Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

    «В хуторе Лесной Каменского района из-за падения обломков БПЛА повреждены окна в двухквартирном доме, а также в легковом автомобиле. Осколочное ранение ноги получила женщина, она госпитализирована в горбольницу Каменска», – сказано в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, известный хирург из Калмыкии и его брат погибли в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в Ростовской области.


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    27 июля 2025, 02:16 • Новости дня
    Эндокринолог Севастьянова объяснила влияние дефицита витамина D на мозг

    Tекст: Ирма Каплан

    Дефицит витамина D может провоцировать ухудшение памяти и увеличивать риск развития деменции, особенно у пожилых и людей с определенными условиями жизни, рассказала эндокринолог и эксперт социального проекта Деменция.net Наталья Севастьянова.

    По словам врача, дефицит витамина D может негативно сказаться на работе мозга: забывчивость, например в ситуации, когда человек не помнит, зачем зашел в комнату, иногда указывает на нехватку витамина, хотя это не единственная возможная причина.

    «Проверьте, нет ли у вас факторов, увеличивающих риск дефицита. Обратите внимание на такие особенности, как: суровый климат (проживание севернее 40-й широты), темный цвет кожи, регулярное нанесение солнцезащитного крема, возраст старше 70 лет, вегетарианство и строгая диета, работа в помещении, жизнь в загазованном городе, предпочтение закрытой одежды», – объяснила Севастьянова «Газете.Ru» .

    Эндокринолог отметила, что только активная форма витамина D – D3 (холекальциферол) – необходима для работы мозга, так как она помогает нейронам обмениваться сигналами и защищает нервные клетки. Этот витамин образуется в коже под действием ультрафиолета и содержится в жирной рыбе, печени трески и яичных желтках.

    Севастьянова уточнила, что исследования указывают на способность витамина D снижать уровень биомаркеров, связанных с бета-амилоидом, у пациентов с деменцией. Анализ данных более 28 тыс. человек показал, что выраженный дефицит витамина D повышает риск деменции примерно на 30%.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, число больных деменцией в России продолжает расти, заявила руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Анна Боголепова.

    До этого ученые рассказали, что у людей, которые часто смотрят контент для взрослых, нарушаются когнитивные функции. Регулярный просмотр видео для взрослых может снижать эффективность выполнения задач, требующих внимания и когнитивного контроля.

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    27 июля 2025, 00:36 • Новости дня
    Минобороны доложило о 12 сбитых за два часа дронах ВСУ над тремя регионами

    Tекст: Ирма Каплан

    Оборонное ведомство в Telegram-канале сообщило о ликвидации 12 дронов ВСУ над Крымом, Ростовской и Брянской областями за два часа до полуночи.

    «С 21.50 мск 26 июля до 00.00 мск 27 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь – над территорией Ростовской области и по два – над территориями Брянской области и Республики Крым», – сказано в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина в Каменском районе Ростовской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

    До этого известный хирург из Калмыкии и его брат погибли в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в Ростовской области.

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    27 июля 2025, 01:01 • Новости дня
    Росавиация временно ограничила прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации в Telegram-канале сообщил о временных ограничениях полетов в аэропорту Волгограда.

    «Аэропорт Волгограда: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, аэропорты Владикавказа и Грозного возобновили работу после отмены временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов.


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    26 июля 2025, 18:35 • Новости дня
    Российские минометчики уничтожили позицию ВСУ под Красноармейском

    Экипаж миномета «Нона-СВК» поразил блиндаж ВСУ на Красноармейском направлении

    Tекст: Евгения Караваева

    Расчет миномета «Нона-СВК» выполнил серию выстрелов по укреплению противника, ликвидировав огневую точку и личный состав на Красноармейском направлении.

    Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили огневую позицию Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении, передает Минобороны России в Telegram.

    Экипаж орудия сделал серию выстрелов 120-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции. В результате ударов уничтожены блиндаж противника, огневая точка и находившийся там личный состав ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Ингушетией и Курской областью. А FPV-дроны российских войск уничтожили технику и позиции ВСУ на Украине.

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    27 июля 2025, 00:52 • Новости дня
    День ВМФ или День Нептуна отмечается 27 июля

    Tекст: Ирма Каплан

    В последнее воскресенье июля – 27 июля в 2025 году – в России отмечается День Военно-Морского Флота или День Нептуна, но если последний – это старинный веселый праздник, отмечаемый играми и забавами на воде, то первый – чествует защитников Родины на воде и под нею.

    Идея праздника в честь флота зародилась еще со времен Петра I, когда царь повелел праздновать дату Гангутского сражения в память о победе 27 июля (7 августа) 1714 года у мыса Гангут (ныне Ханко), которая стала первой крупной победой флота под командованием Петра I в рамках Северной войны.

    В советское время по приказу наркома обороны СССР Климента Ворошилова День ВМФ официально закрепили в 1939 году, а в современной России праздник стал профессиональным и с плавающей датой, то есть в последнее воскресенье июля вне зависимости от даты.

    Как отметил в поздравлении с Днем ВМФ президент России Владимир Путин, со времен Петра Первого флот был и остается достоянием и гордостью Отечества, а представители военного морского сословия заслуженно пользуются особым почетом и искренним уважением нашего народа.

    «Давно известно, что флотские всегда за Родину и честь», – сказал президент в видеообращении.

    Еще одна праздничная дата для России 27 июля – День работников многофункциональных центров (МФЦ), который учрежден Федеральным законом от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Документ, который регулирует деятельность МФЦ, задает стандарты работы сервиса и дату его появления в России.

    В международном масштабе 27 июля – это День рождения гамбургера. В 1900 году в этот день гастроном из США Луи Лессинг в городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер – он положил немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и листик салата, вспоминает Calend.ru. Широкую известность бургеры обрели только в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе. До этого первенство им не желали отдавать любимые американцами хот-доги.

    Еще в Финляндии сегодня празднуют День сони, в Великобритании – День графства Норфолк, в США – День крем-брюле.

    А с именинами можно поздравить Иоанна, Никодима, Онисима и Стефана.

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    27 июля 2025, 01:31 • Новости дня
    Аэропорт Калуги ввел временные ограничения полетов

    Tекст: Ирма Каплан

    Калужский аэропорт Грабцево ввел временные ограничения полетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «Аэропорт Калуга: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представитель Росавиации в ночь на воскресенье  сообщил о временных ограничениях полетов в аэропорту Волгограда.


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    26 июля 2025, 22:18 • Новости дня
    Российские шпажистки взяли серебро чемпионата мира в Тбилиси

    Tекст: Ирма Каплан

    В финале мирового первенства в Тбилиси российские шпажистки уступили сборной Франции, завершив турнир с серебряными медалями.

    Российские спортсменки стали серебряными призерами командного турнира чемпионата мира по фехтованию на шпагах в Тбилиси, передает ТАСС.

    В составе российской команды выступали Яна Бекмурзова, Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева и Милен Бавуге Хабимана. Финальный матч завершился поражением россиянок со счетом 32:41 в пользу сборной Франции.

    Последний раз золото в командных соревнованиях на шпагах россиянки завоевывали в 2011 году. Тогда победителями стали Инна Дериглазова, Аида Шанаева, Лариса Коробейникова и Евгения Ламонова.

    Российские фехтовальщицы участвовали в турнире в нейтральном статусе.

    Турнир в Тбилиси завершится 30 июля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дважды победительницы Олимпийских игр по фехтованию Софья Великая и Яна Егорян стали участницами чемпионата мира, который пройдет с 22 по 30 июля в Тбилиси.

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      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

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      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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