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МВД предупредило о новой схеме мошенников на трансляциях футбола
В последнее время участились случаи обмана болельщиков при покупке доступа к трансляциям футбольных матчей, когда деньги исчезают после предоплаты, следует из материалов МВД России.
По данным ведомства, мошенники связываются в мессенджерах с состоящими в группах футбольных болельщиков людьми и представляются менеджерами видеоплатформ, передает ТАСС со ссылкой на документы ведомства.
Обещая предоставить доступ к трансляциям будущих матчей, аферисты просят предоплату. Когда жертва мошенничества переводит указанную сумму, аферист исчезает, связаться с ним невозможно.
Помимо предупреждения избегать предоплат на счета физических лиц, в МВД призывают при покупке цифровых услуг проверять репутацию транслирующих матчи площадок.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Telegram появилась новая схема, когда мошенники используют подарки для размещения рекламы запрещенных товаров или противоправной информации на публичных каналах.
Кроме того, участились случаи массовой рассылки мошеннических писем, в которых пользователям сообщают о подозрительном входе на портал «Госуслуги» из других городов.