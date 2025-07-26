Мошенники стали рассылать письма о «подозрительном входе» на «Госуслуги»

Tекст: Мария Иванова

Мошенники начали рассылать поддельные письма, имитирующие официальную рассылку портала «Госуслуги», передает РИА «Новости». В письмах говорится о якобы подозрительном входе в аккаунт, например, из Мариуполя, и указываются технические детали – дата, время, IP-адрес, браузер.

«Все выглядит правдоподобно, как если бы это было реальное письмо от портала», – сообщил директор по продукту Staffcop направления инфобезопасности «Контур.Эгида» Даниил Бориславский.

В конце письма указывается телефон «поддержки», по которому предлагается перезвонить. Когда пользователь совершает звонок, мошенники действуют по стандартной схеме: уточняют личные данные, подтверждают личность и просят ввести код из смс, что позволяет им получить доступ к аккаунту на «Госуслугах».

Бориславский отметил, что такие рассылки часто приходят не на тот почтовый адрес, который был привязан к сервису, а фамилия в письме может быть чужой. По его словам, это массовая рассылка, рассчитанная на эмоциональную реакцию человека, – «чем больше стресса, тем выше шанс, что вы сделаете то, что от вас хотят».

Эксперт подчеркнул, что такие фишинговые схемы опасны, так как используют сочетание письма и телефонного звонка. Он советует игнорировать такие письма, блокировать их и помечать как спам, а также не звонить по указанным в письме номерам. Проверять информацию о входах в аккаунт рекомендуется только через официальный сайт «Госуслуг».

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