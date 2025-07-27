WSJ: Американцы не в восторге от «большого и прекрасного» закона Трампа

Tекст: Ирма Каплан

«Опрос WSJ показывает, что 52% респондентов выступают против этого пакета, что свидетельствует о трудностях, с которыми сталкиваются республиканцы, пытаясь отрекламировать его преимуществ перед промежуточными выборами», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

Согласно новому опросу газеты, который проводился с 16 по 20 июля, большинство американцев считают закон президента Трампа о налогах и расходах победой богатых домохозяйств и крупных корпораций, которая нанесет ущерб бедным и увеличит дефицит федерального бюджета.

Сторонников у нового налогового закона не более 42%.

WSJ отмечает, что результаты опроса отражают уровень усилий, которые предпринимают республиканцы, пытаясь удержать скромный контроль над Палатой представителей и Сенатом на промежуточных выборах в 2026 году, потому что демократы могут воспользоваться скептицизмом избирателей для возвращения на прежние позиции.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подписал масштабный законопроект о налогах и госрасходах, который называет «большим, красивым биллем» (или «большим прекрасным законопроектом» – One Big Beautiful Bill Act).

Однако управление Конгресса США по бюджету заявило, что налоговый закон приведет к росту дефицита бюджета на 3,4 трлн долларов в период 2025-2034 годов.