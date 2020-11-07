Клинтон назвала Байдена «новой страницей» в истории США

Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон заявила, что кандидат от демократов Джо Байден победил на выборах главы государства.

«Избиратели высказались, и они выбрали нашими следующими президентом и вице-президентом Джо Байдена и [вице-президента] Камалу Харрис. Это историческая пара кандидатов, отказ от [Дональда] Трампа и новая страница для Америки. Спасибо всем, кто помог этому осуществиться», – цитирует Клинтон РИА «Новости».

В субботу премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама также поздравлял Байдена с победой на выборах до появления окончательных результатов. Байдена поздравили и мэры Парижа и Лондона.

До этого премьер-министр Словении Янез Янша поздравил действующего президента США Дональда Трампа с переизбранием до объявления окончательных итогов выборов.

Крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Между тем и кандидат от республиканцев Дональд Трамп и Байден считают себя победителями на выборах.