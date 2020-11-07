Мэры Лондона и Парижа поздравили Байдена с победой на выборах

Мэр Лондона Садик Хан и мэр Парижа Анн Идальго направили свои поздравления в адрес кандидата на пост президента США Джо Байдена.

«Поздравления Джо Байдену и [кандидату в вице-президенты США] Камале Харрис с заслуженной победой», – сообщил Хасик в соцсетях, передает РИА «Новости».

«Америка, с возвращением. Мои поздравления Джо Байдену и Камале Харрис с избранием! По мере того, как мы собираемся отпраздновать пятилетие Парижского соглашения (по климату – прим. ВЗГЛЯД), эта победа – прекрасный знак того, что сейчас более, чем когда-либо необходимо действовать сообща в рамках чрезвычайной климатической ситуации», – отметила Идальго.

В субботу премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама также поздравлял Байдена с победой на выборах до появления окончательных результатов.

До этого премьер-министр Словении Янез Янша поздравил действующего президента США Дональда Трампа с переизбранием до объявления окончательных итогов выборов.

Между тем и Трамп и Байден считают себя победителями на выборах.