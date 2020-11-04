Премьер Словении поздравил Трампа победой на выборах до оглашения итогов

Премьер-министр Словении Янез Янша поздравил действующего президента США Дональда Трампа с переизбранием до объявления окончательных итогов выборов.

«Совершенно очевидно, что американский народ избрал Дональда Трампа и Майка Пенса еще на четыре года. Чем больше затягиваний и отрицания фактов со стороны центральных средств массовой информации, тем более крупным будет окончательный триумф президента. Поздравляю республиканскую партию с сильными результатами», – написал Янша в Twitter.

В 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.

Выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне выборов в США начались новые беспорядки.

По последним данным, кандидат от демократов Джозеф Байден вырвался вперед в ключевом штате Висконсин.