Кандидат демократов в президенты США Джо Байден вырвался вперед в ключевом штате Висконсин с его 10 выборщиками и лидирует на 0,3 процентных пункта после подсчета 95% голосов.

У Байдена 49,4% против 49,1% у действующего президента-республиканца Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

При этом Трамп продолжает лидировать в Пенсильвании (20 выборщиков), Мичигане и Джорджии (по 16 выборщиков), а также в Северной Каролине (15).

Ранее Трамп потребовал прекратить подсчет голосов, а штаб Байдена назвал это возмутительным и заявил, что голоса продолжат считать.

В таких штатах, как Пенсильвания и Северная Каролина, подведение итогов может занять несколько дней.

Также Трамп выступил в Белом доме, заявив, что готов праздновать победу на выборах. Он предупредил, что некая «группа людей» пытается мошенничать, и добавил, что может обратиться в Верховный суд для разрешения вопроса об исходе выборов.

Напомним, выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне выборов в США начались новые беспорядки.

В 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.