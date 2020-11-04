Штаб Байдена резко отреагировал на заявление Трампа о прекращении подсчета голосов

Штаб кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена заявил, что подсчет голосов не прекратится, вопреки заявлениям действующего президента страны Дональда Трампа.

Менеджер кампании Байдена Джен О'Мэлли-Диллон заявила, что «подсчет не прекратится», он продолжится, «пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан», передает РИА «Новости».

Она также назвала «возмутительными» заявления Трампа.

«Это неприкрытая попытка отобрать демократические права американских граждан. Они беспрецедентны, поскольку никогда еще в нашей истории президент США не пытался лишить американца права голоса на общенациональных выборах», – сказала менеджер штаба.

Она повторила, что ни Трамп, ни Байден не будут решать исход выборов.

«Демократический процесс должен и будет продолжаться до завершения», – подчеркнула О'Мэлли-Диллон.

Менеджер кампании также заявила, что у демократов готовы команды юристов для оспаривания итогов выборов, если Трамп начнет этот процесс первым.

«Мы уверены, что, когда процесс будет завершен, Джо Байден будет следующим президентом США», – заключила она.

Ранее Трамп выступил в Белом доме, заявив, что готов праздновать победу на выборах. Также он предупредил, что некая «группа людей» пытается мошенничать.

Он добавил, что может обратиться в Верховный суд для разрешения вопроса об исходе выборов.

Напомним, выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск).

Между тем на фоне выборов в США начались первые беспорядки.

В 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.