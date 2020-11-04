Трамп заявил о «феноменальных результатах» голосования

Президент США Дональд Трамп поблагодарил американцев за поддержку и заявил, что победил на выборах.

«Честно говоря, мы выиграли эти выборы», – сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Он назвал предварительные результаты голосования «феноменальными», передает РИА «Новости».

На ваш взгляд Кто победит на выборах президента США? Байден

Трамп



Президент также заявил, что некая «группа людей» якобы пытается «лишить американцев права на выражение своей воли на выборах». По его словам, в стране «имеет место большое мошенничество на выборах».

«Наша цель сейчас – гарантировать честный характер (итогов выборов) на благо этой страны. Это очень важный момент», – подчеркнул он.

Трамп добавил, что республиканцы хотят, чтобы «все голосование закончилось».

«Мы не хотим, чтобы демократы нашли новые бюллетени», – сказал он.

Американский лидер добавил, что готов обратиться в Верховный суд для разрешения вопроса об итогах выборов.

«Мы выиграли те штаты, которые и не ожидали выиграть. Мы выиграли Флориду и выиграли с отрывом! Мы выиграли великий штат Огайо, мы выиграли Техас! (...) Также очевидно, что мы выиграли Джорджию (...) Они нас не догонят. Также мы точно выиграли Северную Каролину», – заявил Трамп.

По его словам, он также выигрывает Пенсильванию, Мичиган и Висконсин, а в Аризоне все еще остаются шансы, так как осталось еще немало голосов, которые он может получить.

Отметим, что в ряде штатов, в которых Трамп фактически обозначил свою победу, по-прежнему не до конца подсчитаны голоса и нельзя с точностью говорить о лидерстве того или иного кандидата.

Американский лидер добавил, что он и его сторонники готовятся к «большому празднованию». Завершая выступление, он поднял кулак в знак победы.

Ранее стали известны предварительные результаты президентских выборов в США.

Напомним, выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). К избирателям обратился кандидат в президенты Джо Байден, заявив, что демократы «на пути к победе на выборах».

Между тем на фоне выборов в США начались первые беспорядки.

В 3 ноября на выборах в Соединенных Штатах досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.