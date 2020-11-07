Премьер Фиджи поздравил Байдена с победой на выборах до оглашения итогов

Премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама поздравил кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена с победой на выборах до появления окончательных результатов.

«Джо Байден, мои поздравления. Вместе нам нужно спасти планету от чрезвычайной климатической ситуации и восстановить глобальную экономику после пандемии COVID-19. Сейчас как никогда нам нужно, чтобы США возглавили эти многосторонние усилий (и вернулись обратно в Парижское соглашение как можно скорее)», – написал Мбаинимарама в Twitter.

Ранее премьер-министр Словении Янез Янша поздравил действующего президента США Дональда Трампа с переизбранием до объявления окончательных итогов выборов.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Выборы официально завершились 4 ноября закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в стране начались новые беспорядки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трамп, вероятно, проиграет выборы. Действующий глава Белого дома заявлял, что Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост президента, «судебное разбирательство только начинается».