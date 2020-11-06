В МИДе удивились реакции Алиева на слова Лаврова о наемниках в Карабахе

Реакция президента Азербайджана Ильхама Алиева на слова главы МИД России Сергея Лаврова о наемниках в Карабахе вызывает удивление, так как Лавров не упрекал конкретные страны, заявил источник в российском ведомстве.

Лавров высказывал беспокойство в связи с «интернационализацией нагорно-карабахского конфликта и привлечением боевиков с Ближнего Востока». По его словам, Россия «неоднократно призывала внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников». Алиев, комментируя слова Лаврова, выразил сожаление, что «высокопоставленные официальные лица стран, которые должны быть нейтральными» используют не нашедшую подтверждения информацию. Алиев подчеркнул, что у Азербайджана нет никаких наемников, передает ТАСС.

Источник РИА «Новости» в МИД России отметил, что Москве «не совсем понятна эмоциональная реакция» Алиева. В МИДе подчеркнули, что в словах Лаврова не было «упреков ни в адрес Азербайджана, ни какой-либо другой страны». Речь шла о «крайней обеспокоенности попаданием боевиков-наемников в регион Закавказья». Источник предположил, что помощники Алиева «показали ему чей-то еще материал, либо представили собственную интерпретацию». Москва призвала «азербайджанских друзей быть внимательнее при ознакомлении с первоисточниками». Кроме того, источник отметил, что «проникновение в Закавказье боевиков-наемников грозит стабильности и безопасности всех стран региона, включая Азербайджан и Россию».

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан не способен самостоятельно воевать против армии Нагорного Карабаха, поэтому Турция решила привлечь террористов, есть доказательства переброски боевиков из Сирии. Алиев заявил об отсутствии у Азербайджана потребности в боевиках с Ближнего Востока. Служба госбезопасности Азербайджана заявила, что Армения привлекла наемных боевиков из Ирака и Сирии для боев в Нагорном Карабахе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД