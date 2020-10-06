Баку обвинил Ереван в привлечении наемников из Сирии и Ирака в Карабах

Служба госбезопасности Азербайджана заявила, что Армения якобы применяет наемных боевиков из Ирака и Сирии для боев в Нагорном Карабахе.

«Республика Армения использует иностранных наемников, в том числе, завербованных ею на территории Ирака и Сирии бойцов курдских террористических группировок, в своей агрессии против Азербайджанской республики. Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики осуществила радиоперехват переговоров террористов, причастных к РПК (Рабочая партия Курдистана – прим. ВЗГЛЯД) и принимающих участие в боевых действиях на территории Азербайджана», – сообщили в СГБ РИА «Новости».

Наемники «обсуждают тяжелое положение на армянской стороне и большие потери». «Они также касаются эффективного использования азербайджанской стороной дронов и выражают сожаление, что приняли участие в боевых действиях, обманувшись обещаниями армянской стороны», – пояснили в службе.

Ранее Армения якобы перехватывала «переговоры между турецкими пилотами».

Во вторник военное ведомство Армении сообщило о начале широкомасштабной атаки азербайджанскими вооруженными силами на юге Нагорного Карабаха.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявлял, что в случае применения Арменией ракетных комплексов «Искандер» c азербайджанской стороны будут предприняты адекватные ответные действия.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.