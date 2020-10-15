Пашинян заявил о доказательствах переброски Турцией боевиков в Карабах

Азербайджан не способен самостоятельно воевать против армии Нагорного Карабаха, поэтому Турция решила привлечь террористов, есть доказательства переброски боевиков из Сирии, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Об этом уже весь мир говорит. Это очень важный нюанс, и важен он еще и потому, что поможет понять, кто и по каким соображениям начал эти военные действия. Конечно, есть конкретные доказательства, что боевики-террористы из Сирии участвуют в боях против Нагорного Карабаха. Эти видеодоказательства уже опубликованы в соцсетях и СМИ. Это уже доказано во всем мире», – цитирует РИА «Новости» Пашиняна.

«Важно понять, почему? Потому что было очевидно, что армия Азербайджана в одиночку не способна воевать против армии самообороны Нагорного Карабаха. И поэтому Турция решила привлечь террористов», – сказал Пашинян.

Он отметил, что Ереван для урегулирования в Нагорном Карабахе готов реализовать те шаги, о которых договорились в Москве на трехсторонних консультациях глав МИД Армении, России, Азербайджана.

«В московском заявлении были оговорены конкретные шаги, как восстановить конкретный переговорный процесс. И под этим соглашением уже описаны конкретные шаги, и мы готовы пойти на такие шаги, чтобы решить нагорно-карабахский вопрос. И мы готовы на такие компромиссы, мы готовы на пропорциональные компромиссы, на которые готов Азербайджан», – сказал премьер-министр Армении.

По его словам, Турция использует в Нагорном Карабахе не только собственных военных.

«Турецкие войска – они вовлечены не только в руководство военными действиями, но еще и непосредственно спецподразделения турецкой армии (на земле – прим. ВЗГЛЯД). По некоторой информации, в военные действия еще вовлечены и спецподразделения армии Пакистана», – сказал премьер Армении.

Пашинян считает, что боевики могли быть переброшены Турцией на Северный Кавказ, чтобы отвлечь внимание России от Нагорного Карабаха.

«Вопрос в том, случайность ли это или запланированная акция с целью дестабилизировать Северный Кавказ, чтобы отвлечь российское внимание от событий, которые сейчас происходят на Южном Кавказе – в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Это очень важный нюанс, который должны оценить в России», – подчеркнул он.

«Очень интересная информация пришла в течение последних дней из России, с Северного Кавказа, когда в Чечне и Дагестане были уничтожены боевики, и была информация, что эти боевики приехали в Россию из-за рубежа, приехали из Сирии», – отметил Пашинян.

«И я вижу тут непосредственную связь в этом процессе: боевики из Сирии были переведены Турцией в зону конфликта в Нагорном Карабахе, чтобы начать войну против Нагорного Карабаха, а сейчас они уже появляются на Северном Кавказе. Это очень примечательный факт, который показывает, что данная ситуация уже не просто о конфликте в Нагорном Карабахе, а вышла за его пределы, в его локальном смысле», – заключил он.

Напомним, в Октябрьском районе Грозного завершилась спецоперация, в результате которой были ликвидированы четверо боевиков. При этом во время столкновений с боевиками погибли двое сотрудников Росгвардии, еще один полицейский получил ранение. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уничтоженные в Грозном четверо боевиков прибыли в Чечню из-за рубежа и планировали теракты на территории республики.

Во вторник в Минобороны России выразили обеспокоенность в связи с появлением сообщений о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «у нас нет наемников» и «мы не нуждаемся в этом».

27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.