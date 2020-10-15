Алиев ответил на заявления об использовании наемников в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24 ответил на заявления о воюющих в Нагорном Карабахе на стороне Баку наемниках.

«У нас нет наемников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу. Кроме того, мы не нуждаемся в этом. У нас армия, состоящая из более чем 100 тыс. бойцов. Все, что мы делаем сегодня на поле боя, свидетельствует о том, что наша армия способна сама освободить свои земли», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

Накануне госсекретарь США Майк Помпео призвал Турцию прекратить обеспечивать Азербайджан подкреплением. Ранее американские СМИ сообщили, что сотни связанных с Турцией сирийских боевиков присоединились к боевым действиям в Нагорном Карабахе.

Во вторник в Минобороны России выразили обеспокоенность в связи с появлением сообщений о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.

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