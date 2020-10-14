Названа зарплата протурецких боевиков в Карабахе

Сотни связанных с Турцией сирийских боевиков присоединились к боевым действиям в Нагорном Карабахе, еще сотни готовятся к отправке, сообщают американские СМИ.

Как пишет газета Wall Steet Journal, по словам сирийца, участвующего в переброске, боевики отправляются в Нагорный Карабах с середины сентября группами до 100 человек за раз. Другой сирийский источник газеты заявил, что сотни уже переброшены, при этом десятки вернулись из-за ожесточенности боев. По словам сирийского мятежника, многих боевиков завлекают зарплатой до 2 тыс. долларов, что считается значительной суммой для «разрушенной войной» экономики Сирии. По его словам, людям уже все равно на чьей стороне воевать, им нужны лишь деньги, передает РИА «Новости».

Один из сирийцев, который находился в контакте с теми, кто принимает участие в боях, заявил, что жертвы среди сирийских боевиков растут очень быстро, около 200 человек уже просят вернуть их обратно. Газета также приводит слова турецких чиновников, которые заявили, что Турция организовала в Азербайджане двухнедельные военные учения и поставила азербайджанцам ударные беспилотники.

Издание отмечает, что Турция, согласно данным министерства обороны США, ранее организовала отправку примерно 5 тыс. боевиков из Сирии в Ливию. «Отправка в Ливию или в Азербайджан стала нормальным явлением», – приводит ТАСС слова источника издания в Сирии. Как констатируется в материале, власти Турции отвергают обвинения в отправке сирийских боевиков. Власти Азербайджана также заявляли, что не задействуют иностранных наемников.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что международному сообществу нужно предпринимать действия, чтобы остановить вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе Турции, которая, по его словам, создает на Кавказе «еще одну Сирию».

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