Минобороны выразило обеспокоенность из-за сообщений о переброске боевиков в Карабах

В Минобороны России выразили тревогу из-за сообщений о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.

«Особую тревогу Минобороны России вызывает поступающая информация о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока. Данная озабоченность в ходе состоявшихся вчера переговоров по телефону была доведена министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу главе военного ведомства Турецкой Республики Хулуси Акару», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

В Минобороны России добавили, что ведомство принимает активное участие в реализации инициатив Москвы по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Подчеркивается, что главной целью данной работы, включая проводимые министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу переговоры, является «немедленное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и переход к переговорам конфликтующих сторон для нормализации обстановки в регионе».

Ранее глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что переброска Турцией боевиков из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах чревата всплеском террористической активности в регионе и за его пределами.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.