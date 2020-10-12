Армения предупредила о последствиях переброски Турцией боевиков в Карабах

Переброска Турцией боевиков из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах чревата всплеском террористической активности в регионе и за его пределами, сообщил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

«Прибегнув к помощи протурецких вооруженных террористов, Азербайджан стал платформой для расширения влияния Турции и очага международного терроризма в нашем регионе. Эта политика подпитки и поощрения террористических организаций и предоставление им коридора на Южный Кавказ чревата новым всплеском насилия и террористической активности не только в нашем регионе, но и за его пределами. Сегодня нам необходимо остановить боевые действия», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом Мнацаканян добавил, что переброска Турцией иностранных боевиков из Сирии и Ливии в Азербайджан уже не только доказана армянскими источниками, «но зафиксирована и озвучена мировым сообществом».

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Турция поддержала договоренности, достигнутые на трехсторонних переговорах в Москве Россией, Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху.

«Подчеркну, что президент (Азербайджана Ильхам) Алиев приветствовал достижение московских договоренностей в ходе нашей ночной работы. Я, кстати, связывался с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавошоглу, информировал его о том, что мы рассчитываем на поддержку наших усилий, и в воскресенье мы в очередной раз провели телефонный разговор, в ходе которого поддержка московского документа была подтверждена», – отметил Лавров.

Он также подчеркнул, что «дело за малым» и надо, чтобы он заработал реальной жизнью, «чем сейчас и занимаемся».

Ранее Мнацаканян на встрече с Лавровым заявил о необходимости остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, и назвал очень важной роль России в этом вопросе.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.