Глава МИД Армении призвал остановить боевые действия в Карабахе

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на встрече с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым заявил о необходимости остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, и назвал очень важной роль России в этом вопросе.

«Продолжает поступать информация, что Азербайджан не выполняет свои обязательства по прекращению огня», – сказал министр, добавив, что азербайджанские войска за все время агрессии в Карабахе атаковали более 120 населенных пунктов, включая Степанакерт.

В этой связи Мнацаканян подчеркнул важность введения верификационных механизмов, которые позволят достичь установления соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, передает РИА «Новости».

Глава МИД России Сергей Лавров также подтвердил, что договоренность о перемирии в Нагорном Карабахе соблюдается не в полной мере. «Ваш визит был согласован достаточно давно, но конечно, он проходит на фоне серьезных усилий, в которых участвуют многие члены международного сообщества, усилий по разблокированию напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта», – заявил Лавров.

«Прошлую пятницу и субботу, по крайней мере, часть субботы мы провели в этом здании вместе с нашим азербайджанским коллегой, была достигнута важная договоренность по инициативе президента (Владимира) Путина. И мы видим, что пока эта договоренность соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются», – добавил он.

Министр заявил, что рассчитывает, что контакты России с Ереваном и Баку, в том числе по линии военных позволят обеспечить выполнение режима прекращения огня в Карабахе.

В понедельник утром Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими войсками Агдамского района на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Позже пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что в районе города Гадрут в Карабахе продолжаются широкомасштабные боевые действия.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией, предположив, что вскоре военные действия будут прекращены, поскольку продолжение войны сейчас не выгодно сторонам конфликта.