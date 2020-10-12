В Карабахе заявили о широкомасштабных боевых действиях в районе Гадрута

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что в районе города Гадрут в Карабахе продолжаются широкомасштабные боевые действия.

«В районе Гадрута продолжаются широкомасштабные боевые действия. Противник, сосредоточив на этом направлении большие силы, пытается вторгнуться в город. Армия обороны борется за каждую пядь земли», – передает РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр «Арцах» слова Погосяна.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией. Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию. Однако позднее Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия.

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