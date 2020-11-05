Школьник из Улан-Удэ раскрыл секрет победы в конкурсе «Большая перемена»

Увлечение робототехникой позволило решить задания по созданию автономного города будущего, рассказал газете ВЗГЛЯД победитель конкурса «Большая перемена» Антон Ершов. По мнению его педагога, превзойти соперников Антону помогли и навыки, полученные им в театральной студии.

«Конкурс был полон событий, было интересно буквально все! На направлении «Урбанистка» мы с командой два дня продумывали и моделировали город будущего – таким был наш конкурсный кейс», – рассказал ученик 11 класса МАОУ СОШ № 32 Антон Ершов, победитель конкурса «Большая перемена» из г. Улан-Удэ.

Ершов отметил, что его увлечение робототехникой помогло ему при решении конкурсных заданий. «У нас была задача сделать город будущего полностью автономным, и я предлагал свои варианты, применял свои знания. Это привело меня к победе», – сказал он.

Победитель конкурса в шутку заметил, что «в Артеке больше всего понравились обеды – кормили нас там очень хорошо». «А еще это был мой первый полет на самолете, я открыл для себя что-то совершенно новое», – поделился Ершов.

Педагог Антона Ершова Оксана Первушкина рассказала газете ВЗГЛЯД, что гордится своим учеником. «Эмоция одна – большая гордость за то, что у нас такие дети, ученики, и за то, что они к чему-то стремятся. Иногда себя сложно заставить подняться с дивана. А есть дети, которые стремятся, хотят и достигают серьезных результатов. Мы ими гордимся и стараемся им помочь во всем», – сказала она.

«Антон ходил ко мне в театральную студию, пока был маленький. Там он научился общаться, держать и правильно подавать себя – в конкурсе это было очень важно. Он выбрал категорию «создавай будущее», которая касается техники. В этом я ему помочь не могла, поэтому больше оказывала моральную поддержку», – добавила Первушкина.

Напомним, в среду в МДЦ «Артек» завершился финал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победителями конкурса стали 300 учеников 9–10-х классов и 300 11-классников. Победители конкурса получили денежные призы для оплаты образования или покупки гаджетов для обучения, а выпускникам школ было добавлено до пяти баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы.

Финалистов конкурса поздравил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Я поздравляю победителей! Вами гордится вся страна! Вы смогли преодолеть себя, побороть свои страхи, сделать шаг, проявить себя и победить. Также хочу поздравить и всех финалистов. Даже если вы не стали победителями, вы получили главное – бесценный опыт, знания, веру в себя, а самое ценное, конечно, то, что вы все есть друг у друга, и эта дружба – ваш капитал на всю жизнь!» – сказал он всем участникам.

Финал конкурса «Большая перемена» прошел с 31 октября по 5 ноября в МДЦ «Артек». 1200 школьников со всей страны в формате форсайт-сессий работали над созданием «Города будущего» по шести трекам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».

Организаторами конкурса «Большая перемена» выстуили АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Конкурс прошел при поддержке Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования и Федерального агентства по делам молодежи.