Школьник из Улан-Удэ раскрыл секрет победы в конкурсе «Большая перемена»

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5 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 17:55  |  vz.ru
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Литва разрушает единую энергосистему СССР

Кому выгоден отказ Литвы от белорусской атомной энергии belaes.by
Литва первой в Прибалтике отказалась от белорусской электроэнергии, хотя до сих пор была крупнейшим ее покупателем. Если остальные прибалтийские страны, входящие в советское энергокольцо, не последуют примеру Литвы, то смогут на этом заработать. Став энергомостом между Белоруссией и странами Балтии, выиграет и Россия. Но есть риск, что Прибалтика покинет энергокольцо СССР в полном составе. Подробности...
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Как президент Трамп может претендовать на величие

Трамп может уже сейчас претендовать на лавры одного из великих президентов США REUTERS/Carlos Barria
Вне зависимости от того, что подходит сейчас к концу – эпоха Трампа или только половина его эпохи, итоги неутешительны для США в целом. Беспрецедентная кампания ненависти подорвала авторитет власти и оппозиции, СМИ и чиновников, левых и правых, то есть всего того, из чего состоит политическая система Америки. На очереди институт выборов – или, как выражаются злые языки, «вся их хваленая демократия». Подробности...
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В России выросло непуганое поколение «зумеров»

Отношение к любви у молодежи принципиально не отличается от представлений «предков» Владимир Гердо/ТАСС
«Современная молодежь не испытывает недостатка в стабильности. Она воспринимает ее как данность, не считая чем-то значимым. В этом ее главное отличие от тех, кто рос в 1990-е», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор психологических наук Юрий Зинченко, перечисляя отличия россиян «поколения Z» от старших соотечественников. В чем еще заключаются особенности современной молодежи? Подробности...
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Президента США выбрал «почтальон Печкин»

Избирательные бюллетени в США, возможно, придется пересчитывать Paula Bronstein/AP/ТАСС
Дело идет к тому, что в Соединенных Штатах Америки будет другой президент страны. Почему Дональд Трамп проигрывает выборы, откуда возникли подозрения в массовой фальсификации и вбросах бюллетеней в пользу Джозефа Байдена – и каким образом действующий президент США еще сохраняет шансы на дальнейшее пребывание в Белом доме? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Выборы в Молдавии могут закончиться еще одной «горячей точкой»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
По итогам второго тура молдавских выборов власть в этой республике может перейти в руки «младоевропейцев». И тогда Молдавия может стать источником новых проблем для Москвы. Подробности...

Что стоит ждать от прихода Байдена?

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вместо того, чтобы распределять глобальные блага и получать с этого свою долю, США попробуют эти блага присваивать. Европу и Китай это в целом устраивает. Россию и страны среднего масштаба – устраивает гораздо меньше. Подробности...

Как начиналась «столица мира»

Владимир Можегов, публицист
Сейчас, когда все говорят о выборах президента США, стоит вспомнить, как начиналась американская государственность вообще и город Вашингтон в частности. Тем более, что в эти же дни официально исполняется 220 лет со дня окончания строительства Белого дома. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

Обсуждение: 4 комментария

Когда закончится война в Карабахе

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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Школьник из Улан-Удэ раскрыл секрет победы в конкурсе «Большая перемена»

       5 ноября 2020, 16:35
    Фото: vk.com/bpcontest
    Текст: Ирина Яровая

    Увлечение робототехникой позволило решить задания по созданию автономного города будущего, рассказал газете ВЗГЛЯД победитель конкурса «Большая перемена» Антон Ершов. По мнению его педагога, превзойти соперников Антону помогли и навыки, полученные им в театральной студии.

    «Конкурс был полон событий, было интересно буквально все! На направлении «Урбанистка» мы с командой два дня продумывали и моделировали город будущего – таким был наш конкурсный кейс», – рассказал ученик 11 класса МАОУ СОШ № 32 Антон Ершов, победитель конкурса «Большая перемена» из г. Улан-Удэ.

    Ершов отметил, что его увлечение робототехникой помогло ему при решении конкурсных заданий. «У нас была задача сделать город будущего полностью автономным, и я предлагал свои варианты, применял свои знания. Это привело меня к победе», – сказал он.

    Победитель конкурса в шутку заметил, что «в Артеке больше всего понравились обеды – кормили нас там очень хорошо». «А еще это был мой первый полет на самолете, я открыл для себя что-то совершенно новое», – поделился Ершов.

    Педагог Антона Ершова Оксана Первушкина рассказала газете ВЗГЛЯД, что гордится своим учеником. «Эмоция одна – большая гордость за то, что у нас такие дети, ученики, и за то, что они к чему-то стремятся. Иногда себя сложно заставить подняться с дивана. А есть дети, которые стремятся, хотят и достигают серьезных результатов. Мы ими гордимся и стараемся им помочь во всем», – сказала она.

    «Антон ходил ко мне в театральную студию, пока был маленький. Там он научился общаться, держать и правильно подавать себя – в конкурсе это было очень важно. Он выбрал категорию «создавай будущее», которая касается техники. В этом я ему помочь не могла, поэтому больше оказывала моральную поддержку», – добавила Первушкина.

    Напомним, в среду в МДЦ «Артек» завершился финал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победителями конкурса стали 300 учеников 9–10-х классов и 300 11-классников. Победители конкурса получили денежные призы для оплаты образования или покупки гаджетов для обучения, а выпускникам школ было добавлено до пяти баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы.

    Финалистов конкурса поздравил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Я поздравляю победителей! Вами гордится вся страна! Вы смогли преодолеть себя, побороть свои страхи, сделать шаг, проявить себя и победить. Также хочу поздравить и всех финалистов. Даже если вы не стали победителями, вы получили главное – бесценный опыт, знания, веру в себя, а самое ценное, конечно, то, что вы все есть друг у друга, и эта дружба – ваш капитал на всю жизнь!» – сказал он всем участникам.

    Финал конкурса «Большая перемена» прошел с 31 октября по 5 ноября в МДЦ «Артек». 1200 школьников со всей страны в формате форсайт-сессий работали над созданием «Города будущего» по шести трекам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».

    Организаторами конкурса «Большая перемена» выстуили АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

    Конкурс прошел при поддержке Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования и Федерального агентства по делам молодежи.


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