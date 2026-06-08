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Лавров: Адресованное Путину письмо Зеленского было разослано по всему миру
Послание Владимира Зеленского было адресовано президенту России Владимиру Путину, однако его почему-то разослали по всему миру, отметил глава МИД Сергей Лавров.
Подобное поведение не свойственно вежливым людям, подчеркнул Лавров, передает РИА «Новости».
«Президент на ПМЭФ подробно на эту тему высказался, в том числе с учетом опубликованного накануне такого большого письма Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано по всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают», – заявил министр журналистам.
Соответствующий комментарий руководитель МИД дал после завершения переговоров со своим коллегой из Бангладеш.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в открытом письме предложил российскому лидеру завершить конфликт.
Президент России назвал тон этого послания хамским.
Бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель охарактеризовала данный шаг незрелым.