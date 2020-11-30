Словарь Уэбстера назвал слово года

Американский словарь английского языка Merriam-Webster, более известный как словарь Уэбстера, выбрал слово pandemic (пандемия, пандемический) словом 2020 года.

«Иногда одно слово определяет эпоху, и логично, что в этот исключительный – и исключительно трудный – год одно слово сразу вышло на первый план, когда мы анализировали данные, которые определяют, каким будет наше слово года. Основываясь на статистическом анализе слов, которые очень часто ищут в нашем онлайн-словаре... словом года Merriam-Webster в 2020 году является pandemic (пандемия, пандемический)», – передает РИА «Новости» сообщение составителей словаря.

Отмечается, что первый резкий рост поисковых запросов этого слова произошел 3 февраля, при этом чаще его стали искать еще 20 января, когда в США был зафиксирован первый случай заражения COVID-19.

Напомним, американский словарь английского языка Merriam-Webster (словарь Уэбстера) назвал слово they (они) словом 2019 года.