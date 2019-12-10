Названо слово года по версии американского словаря

Американский словарь английского языка Merriam-Webster (словарь Уэбстера) назвал слово they (они) словом 2019 года.

«Наше слово года 2019 – they (они)», – заявил специальный редактор словаря Питер Соколовски, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что причиной популярности слова могло стать изменение в его использовании. «Английскому не хватает нейтрального к полу местоимения единственного числа, соответствующего словам «все», «кто-то», «кто угодно»... Не так давно they также используется в отношении к одному человеку, чья гендерная принадлежность небинарна», – пояснил Соколовски.

В прошлом году словарь Уэбстера назвал словом года justice, которое может означать «справедливость», «правосудие», «юстиция», «судья» и другое.

Ранее толковый словарь английского языка Коллинза назвал фразу climate strike («климатическая забастовка») словосочетанием 2019 года.

При этом в России самими частотными по версии института русского языка имени Пушкина оказались слова «пожар» и «протест».