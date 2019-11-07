В Британии выбрали словосочетание 2019 года

Толковый словарь английского языка Коллинза назвал фразу climate strike («климатическая забастовка») словосочетанием 2019 года.

Как отметили составители словаря, впервые «климатической забастовкой» были названы протестные акции, приуроченные к конференции ООН по изменению климата, которая прошла в Париже в 2015 году, передает РИА «Новости».

Возросшую популярность климатических забастовок связывают с деятельностью шведской школьницы Греты Тунберг.

Напомним, американский толковый словарь Мерриама-Вебстера (Merriam-Webster's Collegiate Dictionary) назвал существительное «справедливость» (justice) словом 2018 года.