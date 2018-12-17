Американский толковый словарь выбрал слово 2018 года

Американский толковый словарь Мерриама-Вебстера (Merriam-Webster's Collegiate Dictionary) назвал существительное «справедливость» (justice) словом 2018 года.

«Нашим словом 2018 года стала «справедливость». Это слово чаще всего искали в течение года на сайте Merriam-Webster.com, с этой статьей консультировались на 74% людей больше, чем в 2017 году», – говорится на сайте словаря.

На сайте обращают внимание на то, что слово «justice» стало основным во многих «национальных дискуссиях» в США. Особенно часто данное слово использовалось в СМИ в связи с делом о якобы российском вмешательстве и расследованием спецпрокурора Мюллера, пишет РИА «Новости».

Также на сайте говорится о многозначности термина. Слово «justice» может означать не только «справедливость», но и слова «правосудие», «юстиция», «судья».

ТАСС отмечает, что люди также искали, что подразумевается под этим термином в конкретных случаях. Отмечается, что слово попало в центр многих американских дискуссий по темам уголовных, экономических, социальных и других вопросов.

Словарь Мерриама-Вебстера начал выбирать слово года 15 лет назад. В прошлые годы лидерами оказывались слова «феминизм» (2017 год), «наука» (2013 год), «социализм» (2012 год) и «прагматичный» (2011 год).

В то же время в Великобритании Оксфордский словарь английского языка (Oxford English Dictionary) признал победителем слово «токсичный» (toxic). Также это слово означает «ядовитый» или «отравляющий».