Названо «слово года» в России

Государственный институт русского языка имени Пушкина в рамках проекта «Слово года» выяснил, какие слова чаще всего употреблялись в русскоязычных медиа в 2019 году. Самими частотными оказались «пожар» и «протест».

«Всплеск частотности слова «пожар» обусловлен двумя событиями – пожар с Соборе Парижской Богоматери и пожары в Сибири. Частотность слова «протест» также подпитывалось вниманием сразу к нескольким событиям – протестам в Париже, Гонконге, Москве», – пояснил научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий, передает ТАСС.

В ходе исследования материалов СМИ экспертами было выделено более 100 ключевых слов из наиболее резонансных для россиян тем в 2019 году. Таких как: старт пенсионной реформы, смена власти Казахстана, крушение самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, зимняя Универсиада в Красноярске, пожар в Соборе Парижской Богоматери, смена власти Украины, крушение самолета SCJ 100 в Шереметьево, выборы в Московскую городскую думу, пожары в Сибири и закон о «суверенном интернете».

Исследователи сравнивали частотность употребления ключевых слов в этом году с частотностью употребления их в течение трех предшествующих лет. Так, слово «пожар» в этом году использовалось в пять раз чаще, слово «протест» – в три раза. При этом использвоание остальных ключевых слов оказалось относительно стабильным в течение трех лет.

Эксперты отдельно отметили появление в этом году словосочетания «суверенный интернет». «Можно с уверенностью сказать, что в нашем языке появилось новое устойчивое выражение, которое отражает специфику российской действительности и требует особого объяснения для иностранца», – отметил Осадчий.

При этом уточняется, что словом года в английском языке стало выражение «climate strike» («климатическая забастовка»), однако в русском слова «климат» и «климатический» лидерских позиций не заняли, тема климата волновала россиян только в контексте пожаров в Сибири.