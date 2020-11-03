Британский бизнесмен сделал рекордную ставку на победу Трампа

Бывший банкир и бизнесмен из Великобритании сделал рекордную ставку на победу действующего президента США Дональда Трампа на выборах – 5 млн долларов, сообщили СМИ.

Британец, чье имя не разглашается, сделал ставку через частных букмекеров на острове Кюрасао в Карибском море. Если на выборах победит Трамп, бизнесмен может получить почти 15 млн долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sun.

«Распространилась молва об этой ставке, и мы думаем, что это крупнейшая (ставка), когда-либо сделанная в сфере политики», – рассказал источник в отрасли ставок.

Ранее исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф заявил, что власти США готовы к возможным беспорядкам в связи с выборами в стране.

Выборы президента США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

В поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир на голосовании победил Байден, а Трамп одержал победу в городе Миллсфилд. Сам Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах страны в городе Уэст-Палм-бич во Флориде, он отдал голос за свою кандидатуру.