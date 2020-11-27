Трамп обжалует в Верховном суде решение суда Пенсильвании по выборам

Адвокаты действующего американского лидера Дональда Трампа планируют обжаловать в Верховном суде решение апелляционного суда в Пенсильвании, отклонившего иск президента, требовавшего признать недействительными часть бюллетеней, поданных по почте в этом штате.

Соответствующее заявление опубликовала юридический консультант предвыборного штаба Трампа Дженна Эллис, передает ТАСС.

Она уточнила, что судебные органы Пенсильвании скрывают данные о массовых фальсификациях.

Ранее Трамп в очередной раз раскритиковал СМИ и соцсети, которые, по его словам, настроены против него, и призвал отменить ограничения на их ответственность за публикуемый контент. В четверг президент США заявил о готовности покинуть Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.

Напомним, Трамп сообщил, что рекомендовал главе Управления общих служб Эмили Мерфи «делать все, что нужно» относительно первоначальных протоколов передачи президентских полномочий. Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем. Прежде Мерфи отказывалась признать Байдена победителем на выборах главы государства.

При этом Трамп не стал признавать результаты выборов. «Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел, касающихся того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики? Мы движемся на полной скорости», – заявил президент США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прощаться с Трампом пока еще рано.