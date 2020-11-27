В Нафтогазе собрались судиться за перенос точек передачи российского газа

Вопрос переноса так называемых точек передачи газа на украинско-российскую границу может решаться в суде, считает советник главы правления «Нафтогаза Украины» Елена Зеркаль.

«Для нас перенос точек доступа на восточную границу сейчас находится на этапе мирного разрешения с привлечением европейской стороны как модератора. Если эта работа будет невыполнимой и все стороны придут к заключению, что нет возможности мирным путем решить этот вопрос, то, действительно, мы будем защищать свои права в судебном порядке», – заявила Зеркаль, передает РИА «Новости».

В конце прошлого года Юрий Витренко, который занимал должность исполнительного директора «Нафтогаза Украины», заявлял, что компания работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу Украины и России и привлечением к их работе европейских компаний.

В декабре 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. В первом полугодии 2020 года транзит газа через Украину снизился на 45%.