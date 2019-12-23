Европейская компания отвергла план Киева по поставкам российского газа

Украинский «Нафтогаз» хочет, чтобы «точки передачи газа» европейским компаниям перенесли на границу России и Украины, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Витренко рассчитывает, что европейские компании будут после этого продавать газ «в том числе и на Украине». Продавать газ, по планам Киева, станут «по цене ниже, чем, соответственно, цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы на Украину», передает ТАСС со ссылкой на «Громадське ТВ».

Сам Витренко «не видит рисков», но одна «европейская компания» уже отказалась. Однако на Украине полагают, что свое согласие дадут «многие европейские компании, которые раньше получали газ от Газпрома в Словакии, Австрии, Франции, Германии, Италии».

Напомним, Россия и Украина близки к заключению нового договора о транзите газа. Газпром и «Нафтогаз» достигли принципиальных договоренностей о продолжении транзита.