Козак рассказал о договоренности России и Украины по газу

Москва и Киев договорились о фиксированной цене за транзит газа на последующие пять лет, доложил вице-премьер Дмитрий Козак главе правительства Дмитрию Медведеву.

«Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы Газпрома за оказание этих услуг, агентских услуг по транзиту и транспортировки газа, который является твердым и определен на все пять лет», – сказал Козак, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Газпром и Нафтогаз достигли принципиальных договоренностей о продолжении транзита газа через Украину. Кроме того, Москва и Киев решили обсудить после Нового года прямые поставки газа на Украину.