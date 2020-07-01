Транзит газа через Украину снизился на 45%

Транзит природного газа через украинскую территорию в первом полугодии 2020 года составил 24,9 млрд куб. м – на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания «Оператор ГТС Украины».

«За шесть месяцев 2020 «Оператор ГТС Украины» протранзитировал 24,9 млрд куб. м газа в соответствии с новой транзитной сделкой. Это на 45% меньше, чем в первом полугодии прошлого года (45,1 млрд куб. м)», – говорится в сообщении на сайте компании.

В западном направлении было поставлено 22,9 млрд куб. м газа. В частности, в Польшу – 1,8 млрд куб. м, Словакию – 16,9 млрд куб. м, Венгрию – 4,2 млрд куб. м. В трансбалканском направлении транзит составил 1,9 млрд куб. м, из них 0,4 млрд куб. м – в Румынию и 1,5 млрд куб. м – в Молдавию.

В сообщении также говорится, что с начала года Газпром «полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых по итогам полугодия использовал 78%».

«Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки, и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны», – заверил оператор.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина готова к полному прекращению транзита российского газа.

Напомним, 30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.