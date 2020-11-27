Новые улики с «Новичком» сочли попыткой Германии воскресить «дело Навального»

Заявление правительства Германии о нескольких предметах якобы со следами «Новичка» в кейсе Алексея Навального может быть попыткой «воскресить» инцидент с блогером и актуализировать его фигуру в политической повестке, считает доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов.

«То, что мы имеем, никак не может создавать основание для квалификации события как попытку отравления боевым отравляющим веществом, тем более оружием массового поражения из группы «Новичок». Более того, сам факт, что к ним в руки из России попали какие-либо предметы, якобы содержащие маркеры ингибиторов холинэстеразы или иных веществ, которые можно привязать к БОВ, может квалифицироваться как серьезное уголовное преступление, связанное с контрабандой оружия массового поражения из России», – сообщил Карнаухов в комментарии ФАН.

В то же время он напомнил, что в реальности отравления Навального боевыми веществами не было, и у российской стороны есть веские доказательства этого. Если бы эксперты ОЗХО приехали в Россию, они могли бы ознакомиться с образцами биологических материалов Навального и удостовериться, что они отличаются от материалов, поступивших в их распоряжение, считает Карнаухов.

По мнению эксперта, все новые подробности в деле Навального, которые поступают от Запада, имеют политическую подоплеку. «Любые заявления, которые сейчас звучат, мы должны интерпретировать как исключительно политические, имеющие одну концентрированную цель – актуализировать фигуру Навального в политической повестке внутри России», – подчеркнул Карнаухов.

Он напомнил, что любые улики нуждаются в объективных доказательствах их изъятия с места происшествия. «Всегда при осмотре места происшествия приглашаются понятые, составляется детальный протокол с аудиофиксацией. Почему? Потому что важнейший факт, который устанавливается в этот момент, это относимость и допустимость доказательств. Важно иметь объективные доказательства того, что изъятые предметы получены на месте происшествия, и они действительно имеют отношение к преступлению», – рассказал Карнаухов.

Он отметил, что никакой уверенности в том, что заявленные улики со следами «Новичка» имеют отношение к сибирской поездке Навального, нет. Заявление правительства Германии, таким образом, можно объяснить попыткой новой фальсификации. «В данном случае, спустя несколько месяцев, в другой стране, в общественной организации, вдруг появляются какие-то предметы, которые объявляются относимыми к инциденту с Навальным. Возникает главный вопрос: где фактические объективные данные, которые всему миру докажут, что эти предметы действительно имеют отношение к инциденту с Навальным? Что это не фальсификация, в которых погрязла Западная Европа и США при реализации подобных операций против нашей страны?» – резюмирует Карнаухов.

Ранее в правительстве Германии отказались сообщить депутатам парламентской фракции «Альтернатива для Германии» точный состав яда, якобы примененного в инциденте с россиянином Алексеем Навальным. При этом в кабмине ФРГ утверждают, что в инциденте с блогером якобы присутствуют и другие предметы со следами вещества из группы «Новичок», помимо бутылки с водой.

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Следует отметить, что при этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей. Между тем Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.