В Армении прокомментировали сообщения о нарушении границы армией Азербайджана

Азербайджанские военные не пересекали границу Армении, заявил первый заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян, комментируя сообщения о нарушении границы армией Азербайджана.

«Границу Армении (азербайджанские военные) не пересекали», – сказал Хачатрян, пояснив, что граница между двумя странами после перехода Кельбаджарского района под контроль Баку проходит по середине месторождения.

По его словам, разрабатывающая рудник российская компания GeoProMining Gold в целях безопасности огородила определенную территорию и установила пропускной пункт. «К этим работам вооруженные силы Армении не привлекались», – подчеркнул Хачатрян, передает РИА «Новости».

Он добавил, что азербайджанская сторона подняла вопрос о принадлежности данной территории и эвакуации находящихся там людей. Азербайджанские военные, по словам Хачатряна, вели длительные переговоры с представителями российской компании, после чего сотрудники покинули охраняемую территорию. «Наши военнослужащие занимают позиции по периметру государственной границы и нигде от периметра не отступили», – добавил он.

Ранее депутат парламента от оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян заявила, что работники Сотского золотоносного месторождения, находящегося на границе с Кельбаджарским районом, который недавно отошел под контроль Баку, сообщили о попытке эвакуации персонала из-за появления азербайджанских военных. В минобороны республики заявили, что на этом участке при участии армянских, азербайджанских и российских военных начались демаркационные работы.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Азербайджан разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района не 15 ноября, как договаривались изначально, а 25 ноября.