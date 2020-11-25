Для Украины и Грузии предложили выработать новый статус в НАТО

Бывший заместитель генсека НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу заявил, что для Украины и Грузии может быть выработан новый статус – «ассоциированных членов» Североатлантического альянса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает Общественное ТВ Грузии – «Первый канал», Александр Вершбоу напомнил, что этим странам ранее – в 2008 году – было обещано членство в НАТО.

«Но мы не предусмотрели, как можно этого достичь. Возможно, этого можно добиться, создав новый статус – ассоциированных членов для Украины и Грузии», – сказал он.

В связи с недавним визитом в Тбилиси госсекретаря США Майка Помпео в Грузии продолжают обсуждать возможности усиления военного присутствия США в стране. Грузия и НАТО уже активизировали сотрудничество на Черном море, что выражается в проведении большего числа учений и регулярном посещении портов Батуми и Поти судами НАТО. При этом Грузия до сих пор не получила «План действий по членству в НАТО».