Советник Зеленского призвал «перевернуть сознание» крымчан

Чтобы Крым перешел под контроль украинских властей, необходимо «вернуть» мозги людей, надо «перевернуть их сознание», считает экс-губернатор Севастополя, советник главы офиса президента Украины Сергей Куницын.

«Надо вернуть мозги людей. То есть надо перевернуть их сознание», – заявил Куницын в эфире телеканала ATR, передает РИА «Новости».

При этом советник президента Украины Владимира Зеленского исключил возможность образования крымско-татарской автономии на полуострове, так как подавляющее большинство населения региона составляют представители других этносов, которые никогда не примут это решение.

«Не учитывать тот фактор, что на территории Автономной Республики Крым (так украинские власти называют Крым, не признавая воссоединение региона с Россией – прим. ВЗГЛЯД) 85% живет не крымских татар, мы не можем, нравится это кому-то или не нравится, но это факт», – отметил он.

Также Куницын выступил против переименования населенных пунктов в Крыму в угоду крымско-татарских организаций, но призвал учитывать исторический фон. Он подчеркнул, что не хочет занимать сторону какого-либо конкретного народа.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.