Представитель ВОЗ допустила, что привьется российской вакциной от коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович не исключила, что будет прививаться российской вакциной от коронавируса, если на момент вакцинации будет в России.

«Той, которая будет в наличие в стране, в которой нахожусь. Если буду в России, тогда буду [прививаться] здесь. Если буду дома, в Сербии, тогда буду вакциной, которая будет там. Я всегда вакцинируюсь той вакциной, где нахожусь», – сказала Вуйнович в эфире «Эхо Москвы».

Она добавила, что производители вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ, передает РИА «Новости».

«ВОЗ не высказалась еще, не объявила (не высказалась) ни за одну вакцину потому, что вакцины проходят систему оценки (…) это практически такая условная сертификация, которая делается в случае пандемии. Такую условную сертификацию все вакцины должны пройти, прежде всего, в своей стране, и в России это произошло... и сейчас мы знаем, что «Спутник» вакцина подала на сертификацию в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ», – сказала представитель ВОЗ.

В целом, говоря о вакцинах, Вуйнович отметила, что «это не лечение, а предупреждение».

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.