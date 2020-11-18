Ozon при IPO собрался привлечь около 1 млрд долларов

Российский онлайн-ретейлер Ozon в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) может привлечь почти 1 млрд долларов, сообщает маркетплейс.

Ozon намерен разместить 30 млн американских депозитарных акций (ADS). Цена составит 22,5–27,5 доллара за бумагу. Также организаторы получат опцион на приобретение до 4,5 млн ADS. Если акции разместят по максимальной цене, то при полном исполнении опциона объем IPO может составить 948,75 млн долларов. АФК «Система» и фонды Baring Vostok снизят свои доли и могут получить по 37,9% (сейчас у них 45,2% и 45,1% соответственно). Они заключили соглашение о приобретении в рамках частного размещения акций или ADS компании на 67,5 млн долларов каждый, передает РИА «Новости».

Ozon также сообщил, что согласился выплатить Сбербанку 1 млрд рублей в рамках урегулирования спора из-за разорванного соглашения о намерениях между компанией, ее основными акционерами и Сбербанком. При этом в материалах компании сообщается: «Мы и «Сбербанк России» в соглашении об урегулировании не признали никаких нарушений или ответственности по условиям соглашения о намерениях».

Напомним, Ozon готовится к первичному публичному размещению акций в США в конце 2020 – начале 2021 года. По информации СМИ, стоимость Ozon оценивается в 3-5 млрд долларов. В качестве координаторов возможного листинга выбраны банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.