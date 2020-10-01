Стало известно о подготовке Ozon к IPO в США

Российский онлайн-ретейлер Ozon готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) в США в конце 2020 – начале 2021 года, сообщили источники The Wall Street Journal.

По информации СМИ, стоимость Ozon оценивается в 3-5 млрд долларов. В качестве координаторов возможного листинга выбраны банки Goldman Sachs и Morgan Stanley. Сообщается, что российский ретейлер в конфиденциальном порядке уведомил о своих планах федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Отмечается, что это будет первое IPO российской компании в США мая 2019 года, передает ТАСС.

Показатели деятельности Ozon высокие, отмечает издание. По данным самой компании, оборот от продаж товаров и услуг за вычетом возвратов вырос по итогам второго квартала 2020 на 188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 45,8 млрд рублей с НДС.

Ранее российский Верховный суд оставил в силе решения трех нижестоящих инстанций по взысканию 138 млн рублей с интернет-магазина Ozon.