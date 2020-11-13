Захарова призвала ФРГ отказаться от конфронтации по ситуации с Навальным

Германия цепляется за любые возможности, чтобы найти отговорки и не передавать России материалы по ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Да о чем мы в принципе говорим? Понятное дело: Берлин не хочет передавать материалы и цепляется за любые возможности каким-то образом найти отговорки», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

Дипломат отметила, что российская сторона призывает Германию «на деле, а не на словах отказаться от бесперспективного конфронтационного курса, приступить наконец к нормальному конструктивному взаимодействию», чтобы прояснить обстоятельства произошедшего с Навальным.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг блогера.

Напомним, Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального».

При этом Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза блогера в Берлин никаких отравляющих веществ в организме блогера выявлено не было. Также в Москве подчеркивали, что в России нет и не было отравляющего вещества «Новичок», это придуманный «западный бренд».