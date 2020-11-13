Зеленский собрался каждый день рассказывать украинцам «хорошие новости»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что намерен ежедневно рассказывать жителям страны «хорошие новости».

По его словам, в СМИ, которые принадлежат «разным бизнесменам и влиятельным политикам», либо вовсе нет «хороших новостей», либо «позитив превращается в негатив». Как отметил Зеленский в Telegram, у него самого как у президента Украины, «вопреки традициям», нет «своих телеканалов и своих СМИ». Поэтому президент решил «сам рассказывать о событиях рабочего дня без посредников, без манипуляций и самое главное – без вранья», передает РИА «Новости».

Напомним, сообщалось, что Зеленский планируют создать именной видеоблог для коммуникации с украинцами. Сейчас Зеленский проходит лечение от коронавируса. Он заявлял, что чувствует себя хорошо.