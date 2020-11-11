Ученые создали самую точную 3D-модель COVID-19

Ученые создали самую точную 3D-модель коронавируса, для разработки использовались снимки, сделанные с помощью микроскопа, и базы данных белков.

Ученые университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии сообщили, что их разработка демонстрирует современную структуру вируса SARS-CoV-2 на уровне атомов и выявляет детали, которые ранее было невозможно увидеть, передает РИА «Новости».

«Наша модель показывает полную ультраструктуру вируса в том виде, в каком мы ее знаем на сегодняшний день, а не просто произвольно размещенные неполные белки-шипы на липидной мембране», – отметил один из авторов исследования Нган Нгуен.

Исследователи считают, что их модель позволит исследовать ранее не изученные аспекты вируса и ускорить создание лекарств от COVID-19.

Ранее СМИ сообщали, что японский профессор Ватару Камитани из университета префектуры Гумма искусственно синтезировал коронавирус для его изучения, а также заставил его светиться, внедрив вирус в бактерии.