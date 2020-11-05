Японский ученый сделал коронавирус видимым

Японский профессор Ватару Камитани из университета префектуры Гумма искусственно синтезировал коронавирус для его изучения, а также заставил его светиться, внедрив вирус в бактерии, сообщают СМИ.

Камитани ввел ген вируса в искусственные хромосомы бактерий и создал искусственный вирус, воссоздав информацию в клетке, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Майнити».

Ученый надеется раскрыть около 30 тыс. оснований нуклеотидов вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Код коронавируса на 80% совпадает с коронавирусом SARS, но ген ORF3b, относящийся к активизации иммунных клеток, отличается по длине. Искусственный синтез должен помочь в понимании синтеза этих особенностей.

Профессор считает, что введение зеленого флуоресцентного протеина сможет подсветить вирусы и сделать их видимыми. Камитани отметил, что «искусственно синтезированный вирус это – первый рычаг в процессе понимания нового коронавируса».

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