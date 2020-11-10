Бывшего мужа жительницы Алтая арестовали за попытку отрубить ей руки Подавший сигнал тревоги самолет благополучно сел в Шереметьево 10 ноября 2020, 21:50 Текст: Елизавета Булкина

Пассажирский самолет Superjet100 Уфа – Москва, подавший сигнал о технических проблемах на борту, совершил штатную посадку в московском аэропорту «Шереметьево», сообщил источник в авиационных кругах. «Сигнал тревоги был подан из-за отказа электросистемы. В 21.07 мск самолет штатно приземлился в Шереметьево», – передает ТАСС со ссылкой на источник. Самолет SSJ-100 рейсом Уфа - Москва подал сигнал тревоги спустя час после вылета.

